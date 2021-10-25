Украинка Ястремская не оставила шансов россиянке на турнире в Италии

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№79 в рейтинге WTA) в первом круге турнира в итальянском городе Курмайер встретилась с представительницей России Виталией Дьяченко (№133 в рейтинге WTA).
Победа осталась за нашей спортсменкой по итогам двух сетов — 6:3, 6:1. Ястремская потратила 65 минут, чтобы обыграть соперницу из России.
Ранее Ангелина Калинина стартовала с уверенной победы на турнире в румынской Клуж-Напоке.
Также Элина Свитолина успела похвастаться фотографиями своего нового дорогого автомобиля.
Турнир WTA в Курмайере, Италия, первый круг
Даяна Ястремская (Украина) — Виталия Дьяченко (Россия) — 6:3, 6:1
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