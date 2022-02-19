Украинка вышла в финальную часть турнира в Дохе и узнала следующую соперницу

Украинская теннисистка Марта Костюк выиграла в пятницу финальный поединок квалификации турнира WTA 1000 в Дохе (Катар) с призовым фондом 2 миллиона 331 тысяча 698 долларов.

19-летняя киевлянка (№49 WTA) победила американку Клер Лю (№94) – 7:5, 6:4. Теннисистки провели на корте 2 часа 1 минуту.

В основной сетке 19-летняя Костюк сыграет против 52-й ракетки мира Аны Конюх из Хорватии. Победительница этой встречи выходит на четвертую сеянную Анетт Контавейт.

Помимо Костюк, на турнире в Дохе выступят Элина Свитолина и Ангелина Калинина.

Ранее мы сообщали о том, что украинская теннисистка вышла в парный финал престижного турнира.

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