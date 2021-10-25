Украинка Цуренко выиграла стартовый матч на турнире в Румынии

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№127 в рейтинге WTA) в первом круге турнира в Клуж-Напоке встретилась с румынкой Андреей Пришакариу (№342 в рейтинге WTA).
Нашей спортсменке ничуть не помешало, что соперница, по сути, выступала в родных стенах. Цуренко справилась с Пришакариу за два сета — 7:5, 6:2. Украинской теннисистка потратила один час 24 минуты, чтобы выиграть этот матч.
Ранее во второй круг турнира в Курмайере пробилась украинка Даяна Ястремская, за явным преимуществом победившая россиянку Виталию Дьяченко.
Также сумела выиграть еще одна украинская теннисистка Ангелина Калинина, которая провела матч первого круга турнира в румынской Клуж-Напоке.
Еще победить удалось украинке Катерине Козловой.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.
Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.