Украинка Цуренко выиграла стартовый матч на турнире в Румынии

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№127 в рейтинге WTA) в первом круге турнира в Клуж-Напоке встретилась с румынкой Андреей Пришакариу (№342 в рейтинге WTA).

Нашей спортсменке ничуть не помешало, что соперница, по сути, выступала в родных стенах. Цуренко справилась с Пришакариу за два сета — 7:5, 6:2. Украинской теннисистка потратила один час 24 минуты, чтобы выиграть этот матч.

Ранее во второй круг турнира в Курмайере пробилась украинка Даяна Ястремская, за явным преимуществом победившая россиянку Виталию Дьяченко.

Также сумела выиграть еще одна украинская теннисистка Ангелина Калинина, которая провела матч первого круга турнира в румынской Клуж-Напоке.

Еще победить удалось украинке Катерине Козловой.

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