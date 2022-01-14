Украинка Цуренко победила россиянку и вышла в основную сетку Australian Open

Леся Цуренко (№120 в рейтинге WTA) смогла пройти квалификацию турнира серии «Большого шлема» Australian Open.
В финале украинская теннисистка встретилась с россиянкой Элиной Аванесян (№214 в рейтинге WTA). Цуренко справилась с соперницей за два сета — 6:4, 6:0. Игра длилась один час девять минут. Украинка победила, несмотря на три двойные ошибки.
Ранее четыре украинки узнали своих соперниц в первом круге основной сетки Australian Open.
Также известный украинский теннисист объявил о завершении карьеры.
Australian Open, квалификация, финал
Леся Цуренко (Украина) — Элина Аванесян (Россия) — 6:4, 6:0
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