Украинка Цуренко победила россиянку и вышла в основную сетку Australian Open

Леся Цуренко (№120 в рейтинге WTA) смогла пройти квалификацию турнира серии «Большого шлема» Australian Open.

В финале украинская теннисистка встретилась с россиянкой Элиной Аванесян (№214 в рейтинге WTA). Цуренко справилась с соперницей за два сета — 6:4, 6:0. Игра длилась один час девять минут. Украинка победила, несмотря на три двойные ошибки.

Ранее четыре украинки узнали своих соперниц в первом круге основной сетки Australian Open.

Также известный украинский теннисист объявил о завершении карьеры.

Australian Open, квалификация, финал

Леся Цуренко (Украина) — Элина Аванесян (Россия) — 6:4, 6:0

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