Украинка Цуренко отдала сопернице один гейм в квалификации Australian Open

Украинка Леся Цуренко (№118 в рейтинге 118) пробилась во второй раунд квалификации турнира серии «Большого шлема» Australian Open.
Наша теннисистка в первом круге отбора уверенно справилась с представительницей Индии Анкитой Райной. Цуренко хватило для победы два сета — 6:1, 6:0. Матч длился 51 минуту. При этом украинке не удалось выполнить ни одной подачи навылет.
Во втором раунде квалификации Цуренко сыграет с победительницей встречи между Валентини Грамматикопулу и Эйшей Мухаммед.
Ранее первая ракетка Украины Элина Свитолина узнала свой номер посева в основной сетке Australian Open, которая стартует 17 января. Жеребьевка данной стадии запланирована на 13 января.
Australian Open, квалификация, первый круг
Леся Цуренко (Украина) — Анкита Райна (Индия) — 6:1, 6:0
Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.
Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.