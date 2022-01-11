Украинка Цуренко отдала сопернице один гейм в квалификации Australian Open

Украинка Леся Цуренко (№118 в рейтинге 118) пробилась во второй раунд квалификации турнира серии «Большого шлема» Australian Open.

Наша теннисистка в первом круге отбора уверенно справилась с представительницей Индии Анкитой Райной. Цуренко хватило для победы два сета — 6:1, 6:0. Матч длился 51 минуту. При этом украинке не удалось выполнить ни одной подачи навылет.



Во втором раунде квалификации Цуренко сыграет с победительницей встречи между Валентини Грамматикопулу и Эйшей Мухаммед.

Ранее первая ракетка Украины Элина Свитолина узнала свой номер посева в основной сетке Australian Open, которая стартует 17 января. Жеребьевка данной стадии запланирована на 13 января.

Australian Open, квалификация, первый круг

Леся Цуренко (Украина) — Анкита Райна (Индия) — 6:1, 6:0

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