Украинская теннисистка Снигур выиграла турнир в ОАЭ

Украинская теннисистка Дарья Снигур пополнила свою коллекцию титулов.
19-летняя спортсменка стала победительницей турнира категории ITF, который проходил в ОАЭ.
В финале Дарья Снигур (№183 в рейтинге WTA) победила представительницу Словакии Кристину Кучову (№174 в рейтинге WTA) — 6:3, 6:0.
Матч продолжался 55 минут. В первом сете Снигур забрала три подачи соперницы, но отдала одну свою. Во втором сете украинка выиграла все геймы.
Благодаря этой победе Снигур впервые в карьере вошла в топ-150 рейтинга WTA. В полуфинале украинка победила россиянку Анастасию Гасанову.
В феврале нынешнего года Снигур выиграла турнир во Франции. В сентябре она дошла до финала соревнования в португальском Сантарене. Для Снигур это шестой титул в профессиональной карьере.
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