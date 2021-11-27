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Украинская теннисистка Снигур выиграла турнир в ОАЭ

Игорь Яслик
Игорь Яслик
27.11.2021
19:57
Новость
Теннис

Украинская теннисистка Дарья Снигур пополнила свою коллекцию титулов.

19-летняя спортсменка стала победительницей турнира категории ITF, который проходил в ОАЭ.

В финале Дарья Снигур (№183 в рейтинге WTA) победила представительницу Словакии Кристину Кучову (№174 в рейтинге WTA) — 6:3, 6:0.

Матч продолжался 55 минут. В первом сете Снигур забрала три подачи соперницы, но отдала одну свою. Во втором сете украинка выиграла все геймы.

Благодаря этой победе Снигур впервые в карьере вошла в топ-150 рейтинга WTA. В полуфинале украинка победила россиянку Анастасию Гасанову.

В феврале нынешнего года Снигур выиграла турнир во Франции. В сентябре она дошла до финала соревнования в португальском Сантарене. Для Снигур это шестой титул в профессиональной карьере.

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