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Украинка Старикова выиграла этап Лиги чемпионов по велотреку

Павел Соловей
Павел Соловей
05.12.2021
11:32
Новость
Другие

Вице-чемпионка Олимпиады-2020 в Токио украинка Елена Старикова одержала победу на финальном этапе Лиги чемпионов по трековому велоспорту в Лондоне.

Украинка победила в кейрине. В финале украинка опередила Келси Митчелл и Марту Байону.

Напомним, что на Олимпиаде-2020 в Токио Старикова завоевала серебряную медаль в велотреке.

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