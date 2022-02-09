Украинка сошла с дистанции слалома на Олимпиаде-2022

В женском слаломе на Олимпиаде-2022 в Пекине Украину представляла только одна спортсменка – Анастасия Шепиленко. Ранее в гиганте украинская спортсменка стала 39-й.
Однако в слаломе повторить такой успех Шепиленко не удалось. Украинка сошла с дистанции на первой попытке.
Судьбу Шепиленко повторили еще 29 участниц первой попытки из 88. Среди них и топ-фаворит, звездная американка Микаэла Шиффрин.
Словацкая горнолыжница Петра Влхова стала олимпийской чемпионкой в слаломе. К золоту она прорвалась с восьмого места после первой попытки. Компанию на подиуме ей составили австрийка Катарина Линсбергер и швейцарка Венди Холденер
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