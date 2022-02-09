Украинка сошла с дистанции слалома на Олимпиаде-2022

В женском слаломе на Олимпиаде-2022 в Пекине Украину представляла только одна спортсменка – Анастасия Шепиленко. Ранее в гиганте украинская спортсменка стала 39-й.

Однако в слаломе повторить такой успех Шепиленко не удалось. Украинка сошла с дистанции на первой попытке.

Судьбу Шепиленко повторили еще 29 участниц первой попытки из 88. Среди них и топ-фаворит, звездная американка Микаэла Шиффрин.

Словацкая горнолыжница Петра Влхова стала олимпийской чемпионкой в слаломе. К золоту она прорвалась с восьмого места после первой попытки. Компанию на подиуме ей составили австрийка Катарина Линсбергер и швейцарка Венди Холденер

Обо всех новостях, расписании и трансляциях соревнований в Пекине вы можете узнавать в нашем специальном разделе.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Швеция – лидер медального зачета Олимпиады-2022, у Украины ни одной медали

Расписание событий на Олимпиаде-2022: 9 февраля

Возвращение фигуриста, скандал в сноубординге: итоги Украины 8 февраля на Олимпиаде

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.