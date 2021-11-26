Украинка Снигур вышла в финал турнира в Дубаи

26.11.2021
16:00
Новость
Теннис
Украинская теннисистка Дарья Снигур стала финалисткой 100-тысячника ITF в ОАЭ. В полуфинале 19-летняя Снигур в трех сетах разобралась с 22-летней россиянкой Анастасией Гасановой.
Дубай. Финал
Дарья Снигур (Украина) – Анастасия Гасанова (Россия) – 4:6, 6:1, 6:3
В финале Снигур сразится против победительницы матча между словачкой Кристиной Кучовой и сербкой Александрой Крунич.
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