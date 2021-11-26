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Украинка Снигур вышла в финал турнира в Дубаи

Павел Соловей
Павел Соловей
26.11.2021
16:00
Новость
Теннис

Украинская теннисистка Дарья Снигур стала финалисткой 100-тысячника ITF в ОАЭ. В полуфинале 19-летняя Снигур в трех сетах разобралась с 22-летней россиянкой Анастасией Гасановой.

Дубай. Финал

Дарья Снигур (Украина) – Анастасия Гасанова (Россия) – 4:6, 6:1, 6:3

В финале Снигур сразится против победительницы матча между словачкой Кристиной Кучовой и сербкой Александрой Крунич.

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