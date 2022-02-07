Украинка Шепиленко попала в число 40 лучших в гигантском слаломе на Олимпиаде

Завершились соревнования по гигантскому слалому среди женщин на Олимпиаде в Пекине.

В финальный заезд удалось квалифицироваться украинке Анастасии Шепиленко. Наша спортсменка на решающем этапе показала 39-й результат, отстав от победительницы на 16,64 секунды.

Золото завоевала представительница Швеции Сара Эктор. Серебро досталось итальянке Федерике Бриньоне. Бронзу добыла Лара Гут-Бехрами из Швейарии.

Ранее украинец Иван Ковбаснюк не попал в топ-30 на соревнованиях по скоростному спуску.

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