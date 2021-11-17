Украинка Серегина вышла в финал чемпионата мира по карате

17.11.2021
15:40
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В Дубае на чемпионате мира по каратэ в разделе кумитэ украинка Анита Серегина (до 61 кг) вышла в финал.
По ходу турнира украинка выиграла у соперниц из Нидерландов (1:0), Кипра (1:0), Испании (1:1) и Филиппин (2:1). В полуфинале Серегина победила по дополнительным показателям оппонентку из Канады (0:0).
В финале Серегина встретится с Йованой Прекович из Сербии.
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