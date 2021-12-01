Украинка с рекордом завоевала золотую медаль на чемпионате мира по пауэрлифтингу

Украинка Марьяна Шевчук завоевала золотую медаль чемпионата мира по пауэрлифтингу, который проходит в грузинском Тбилиси.

Шевчук выступает в весовой категории до 55 кг.

В первой попытке 25-летняя украинка повторила результат, с которым победила на Олимпиаде в Токио (125 кг).

В третьей попытке Марьяна взяла 133,5 кг, побив свой же мировой рекорд (133 кг), который она установила в мае 2021 года.

Чемпионат мира по пауэрлифтингу. Тбилиси (Грузия). Женщины, до 55 кг

1. Марьяна Шевчук (Украина) – 133,5 кг

2. Бесра Думан (Турция) – 121 кг

3. Тамара Подпальная (ПКР) – 120 кг

Украинка Блашко завоевала бронзовую медаль на Кубке IBU

Украинка Снигур вышла в финал турнира в Дубаи

Эберг выиграла спринг в Эстерсунде, украинка Билосюк стала 24-й

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.