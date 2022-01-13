Украинка пробилась в финал квалификации Australian Open

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№120 WTA) с трудом пробилась в финал квалификации Australian Open. В полуфинале квалификации Цуренко в двух сетах обыграла американку Эйжу Мухаммад — 6:3, 7:5.
Теннисистки провели на корте 1 час 38 минут. Цуренко выполнила 5 брейков и проиграла 3 гейма на своей подаче.
Квалификация. Второй круг
Леся Цуренко (Украина, 6) - Эйша Мухаммад (США) – 6:3, 7:5
В финале квалификации Цуренко встретится с россиянкой Элиной Аванесян, которая ранее обыграла украинку Катерину Байндл.
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