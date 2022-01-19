Фрибет 3000 UAH
  1. Главная
  2. Новости спорта
  3. Теннис

Украинка покинула Australian Open после первого круга

Павел Соловей
Павел Соловей
19.01.2022
11:49
Новость
Теннис

Украинская теннисистка Надежда Киченок не смогла пробиться во второй круг Открытого чемпионата Австралии в парном разряде.

В поединке первого раунда украинка с Саней Мирзой из Индии уступила словенскому дуэту Кайя Юван / Тамара Зиданшек. Словенки победили в двух сетах.

Australian Open

Парный разряд

Первый круг

Надежда Киченок / Саня Мирза – Кайя Юван / Тамара Зиданшек – 4:6, 6:7 (5:7)

Ранее в третий раунд турнира вышли Элина Свитолина и Марта Костюк.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Свитолина: довольна уровнем тенниса, который я показала
Свитолина: довольна уровнем тенниса, который я показала
Свитолина рассказала о заманчивом предложении от Netflix
Свитолина рассказала о заманчивом предложении от Netflix
Свитолина: ужасно, когда спортсмен травмируется во время соревнований
Свитолина: ужасно, когда спортсмен травмируется во время соревнований

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.

79
3000 UAH Получи бонус
Начать играть
Теги:
Рейтинг:
0
Комментарии
Нет комментариев. Будьте первым!

Недавние статьи