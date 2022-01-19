Украинка покинула Australian Open после первого круга

19.01.2022
11:49
Новость
Теннис
Украинская теннисистка Надежда Киченок не смогла пробиться во второй круг Открытого чемпионата Австралии в парном разряде.
В поединке первого раунда украинка с Саней Мирзой из Индии уступила словенскому дуэту Кайя Юван / Тамара Зиданшек. Словенки победили в двух сетах.
Australian Open
Парный разряд
Первый круг
Надежда Киченок / Саня Мирза – Кайя Юван / Тамара Зиданшек – 4:6, 6:7 (5:7)
Ранее в третий раунд турнира вышли Элина Свитолина и Марта Костюк.
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