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Украинка Новосад пропустит соревнования по лыжной акробатике

Игорь Яслик
Игорь Яслик
13.02.2022
09:42
Новость
Олимпиада

13 февраля на Олимпиаде в Пекине стартует квалификация соревнований по лыжной акробатике среди женщин.

К сожалению, ведущая украинская фристайлистка Анастасия Новосад не сможет принять участие в индивидуальном турнире. Она до сих пор находится на самоизоляции после заражения коронавирусом. Информацию о неучастии Новосад подтвердил главный тренер сборной Украины Энвер Аблаев.

Таким образом олимпийскую сборную Украины в лыжной акробатике представит только Ольга Полюк. Соревнования начнутся в 13.00.

Ранее сборная Украины пропустила командные соревнования по фристайлу из-за эпидемии коронавируса в команде.

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