Украинка не смогла выйти в финал парного турнира в Аделаиде

07.01.2022
11:27
Новость
Теннис
29-летняя украинская теннисистка Надежда Киченок в дуэте с 35-летней индийской спортсменкой Саней Мирзой не смогла пробиться в финал парного турнира в австралийской Аделаиде.
Теннисистки провели на корте 1 час 5 минут.
На решающем тай-брейке Киченок и Мирза выполнили 4 мини-брейка, а на своей подаче проиграли 5 очков.
Полуфинал
Надежда Киченок/Сания Мирза (Украина/Индия) — Эшли Барти/Сторм Сандерс (Австралия) — 1:6, 6:2, 8-10
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