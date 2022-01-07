Украинка не смогла выйти в финал парного турнира в Аделаиде

29-летняя украинская теннисистка Надежда Киченок в дуэте с 35-летней индийской спортсменкой Саней Мирзой не смогла пробиться в финал парного турнира в австралийской Аделаиде.

Теннисистки провели на корте 1 час 5 минут.

На решающем тай-брейке Киченок и Мирза выполнили 4 мини-брейка, а на своей подаче проиграли 5 очков.

Полуфинал

Надежда Киченок/Сания Мирза (Украина/Индия) — Эшли Барти/Сторм Сандерс (Австралия) — 1:6, 6:2, 8-10

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