Украинка Марущак выиграла золото на чемпионате мира по тяжелой атлетике

В столице Узбекистана Ташкенте проходит чемпионат мира по тяжелой атлетике.

На этом престижном соревновании удалось блеснуть украинке Алине Марущак. Наша тяжелоатлетка выиграла золото в категории до 81 килограмма. В сумме Марущак показала результат 248 килограммов (113+135). В толчке украинка взяла вес 113 кг, в рывке — 135 кг.

Следует сказать, что Марущак является действующей чемпионкой Европы.

Ранее украинки выиграли две медали на чемпионате мира в Ташкенте. Мария Гангур завоевала золото в категории до 59 килограммов, а Светлана Самуляк взяла бронзу (категория до 55 килограммов).

Напомним, что 12 декабря украинский боксер Василий Ломаченко одержал победу в титульном бою над Ричардом Комми.

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