Фрибет 3000 UAH
Олимпиада в Пекине 2022 «Интер» — «Ливерпуль»: ставки Ястремская - Крейчикова: ставки
  1. Главная
  2. Новости спорта

Украинка Магучих переиграла россиянку Ласицкене на соревнованиях в Словакии

Игорь Яслик
Игорь Яслик
16.02.2022
12:46

В словацком городе Банська-Быстрица состоялся престижный международный турнир по прыжкам в высоту.

Украинка Ярослава Магучих с результатом 196 сантиметров удалось завоевать серебряную медаль. Однако Магучих не сохранила титул чемпиона.

Также сборную Украины на этом соревновании представляла Ирина Геращенко, но она не попала в число призеров.

Отметим, что Ярослава Магучих превзошла результат Марии Ласицкене. Россиянка, завоевавшая золотую медаль на Олимпиаде в Токио, заняла только шестое место в Банськой-Быстрице с результатом 193 сантиметра.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Женская сборная Украины по биатлону попала в топ-10 эстафеты на Олимпиаде
Женская сборная Украины по биатлону попала в топ-10 эстафеты на Олимпиаде
Ярославский хочет продолжить усиление «Металлиста»
Ярославский хочет продолжить усиление «Металлиста»
Яремчук: ожидал от себя лучших результатов в «Бенфике»
Яремчук: ожидал от себя лучших результатов в «Бенфике»

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.

Теги:
Рейтинг:
0
Комментарии
Нет комментариев. Будьте первым!

Недавние статьи