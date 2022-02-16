Украинка Магучих переиграла россиянку Ласицкене на соревнованиях в Словакии

В словацком городе Банська-Быстрица состоялся престижный международный турнир по прыжкам в высоту.
Украинка Ярослава Магучих с результатом 196 сантиметров удалось завоевать серебряную медаль. Однако Магучих не сохранила титул чемпиона.
Также сборную Украины на этом соревновании представляла Ирина Геращенко, но она не попала в число призеров.
Отметим, что Ярослава Магучих превзошла результат Марии Ласицкене. Россиянка, завоевавшая золотую медаль на Олимпиаде в Токио, заняла только шестое место в Банськой-Быстрице с результатом 193 сантиметра.
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