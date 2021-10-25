Украинка Козлова пробилась во второй круг турнира в Италии

Украинская теннисистка Катерина Козлова (№132 рейтинга WTA) в первом круге соревнования в Курмайере встретилась с итальянкой Лучией Бронцетти (№ 148 в рейтинге WTA).

Наша спортсменка уверенно провела этот матч, отдав сопернице только четыре гейма — 6:1, 6:3. Катерина Козлова справилась с Лучией Бронцетти за один час 29 минут.

Ранее во второй круг турнира в Курмайере пробилась украинка Даяна Ястремская, за явным преимуществом победившая россиянку Виталию Дьяченко.

Также сумела выиграть еще одна украинская теннисистка Ангелина Калинина, которая провела матч первого круга турнира в румынской Клуж-Напоке.

Турнир WTA в Курмайере (Италия), первый круг

Катерина Козлова (Украина) — Лучиа Бронцетти (Италия) — 6:1, 6:3

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