Украинка Костюк вылетела в первом круге турнира в Австралии

Украинка Марта Костюк (№50 в рейтинге WTA) не смогла успешно начать год.

В первом круге WTA250 в Мельбурне наша теннисистка в трех сетах уступила представительнице США Клэр Лью (№94 в рейтинге WTA) — 6:4, 4:6, 3:6. Этот матч длился два часа 29 минут. Костюк на данном турнире была сеянной под восьмым номером, но после выигранного первого сета не смогла довести дело до итоговой победы.

Ранее начала 2022 год с поражения на турнире в Австралии лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина.

Турнир WTA 250, Мельбурн, первый круг

Марта Костюк (Украина) — Клэр Лью (США) — 6:4, 4:6, 3:6

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