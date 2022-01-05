Украинка Костюк отказалась играть в дуэте с россиянкой на турнире в Мельбурне

Марта Костюк решила сняться с турнира WTA в Мельбурне в парном разряде.

Украинская теннисистка должна была играть в дуэте с россиянкой Алиной Калинской. Ее соперницами в первом круге по сетке были румынка Ирина-Камелия Бегу и сербка Нина Стоянович. Причина решения украино-российского дуэта неизвестна.

Ранее Марта Костюк потерпела поражение от американки Клэр Лью в первом круге турнира в Мельбурне. Украинка была в числе сеянных на этом соревновании, однако уступила соперница, которая находилась в рейтинге заметно ниже.

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