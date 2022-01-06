Украинка Киченок вышла в полуфинал турнира в Австралии

Украинская теннисистка Надежда Киченок в паре с Саней Мирзой из Индии пробилась в полуфинал турнира в австралийской Аделаиде.



В четвертьфинале украинско-индийский дуэт победил Хезер Уотсон из Великобритании и американку Шелби Роджерс — 6:0, 1:6, 10:5. Матч продлился 46 минут.

За право выхода в финал турнира в Аделаиде Киченок и Мирза сыграют против австралийского дуэта Эшли Барти и Сторм Сандерс.

В парном турнире в Аделаиде выступали также Катерина Бондаренко и Людмила Киченок, однако украинский дуэт вылетел в первом же раунде.

WTA. Аделаида. Парный разряд. 1/4 финала

Надежда Киченок (Украина) / Саня Мирза (Индия) — Хезер Уотсон (Великобритания) / Шелби Роджерс (США) — 2:1 (6:0, 1:6, 10:5)

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