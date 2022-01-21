Украинка Киченок в паре с мексиканцем прошли во второй раунд Australian Open

Украинская теннисистка Надежда Киченок в паре с мексиканцем Сантьяго Гонсалесом вышли во второй круг микста на Australian Open. Украинка и мексиканец победили со счетом 2:1 (7:5, 4:6, 10:7).



В первом круге турнира Киченок и Гонсалес обыграли чехов Катерину Синякову и Томаша Махача.

Матч длился 1 час 26 минут. За это время украино-мексиканская пара 4 раза подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 3 из 7 брейкпоинтов.

Australian Open. Микст. Первый круг

Надежда Киченок (УКРАИНА)/Сантьяго Гонсалес (МЕКСИКА) – Катерина Синякова (ЧЕХИЯ)/Томаш Махач (ЧЕХИЯ) – 7:5, 4:6, 10-7

В следующем матче Надежда Киченок и Гонсалес сыграют с победителем матча между восьмыми сеяными японцами Эной Сибахарой и Беном Маклакленом и Сторм Сандерс и Нилом Скупски (Австралия/Великобритания).

Также украинка Элина Свитолина проиграла на Australian Open.



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