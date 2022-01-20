Украинка Киченок пробилась во второй раунд парного разряда на Australian Open

Состоялись матчи парного разряда на турнире серии «Большого шлема» Australian Open.

Дуэт украинки Людмилы Киченок и латвийки Елены Остапенко уверенно справился со швейцарской парой Виктории Голубич и Жиль Тайкманн за два сета — 6:3, 6:1. Матч длился один час две минуты.

Во втором круге соперницами Людмилы Киченок и Елены Остапенко станут Петра Мартич и американка Шелби Роджерс.

Ранее первый раунд Australian Open в парном разряде прошел украинский дуэт Марты Костюк и Даяны Ястремской.

Australian Open, первый круг, парный разряд

Людмила Киченок (Украина)/Алена Остапенко (Латвия) — Виктория Голубич (Швейцария)/Жиль Тайкманн (Швейцария) — 6:3, 6:1

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