Украинка Киченок пробилась во второй раунд парного разряда на Australian Open

Состоялись матчи парного разряда на турнире серии «Большого шлема» Australian Open.
Дуэт украинки Людмилы Киченок и латвийки Елены Остапенко уверенно справился со швейцарской парой Виктории Голубич и Жиль Тайкманн за два сета — 6:3, 6:1. Матч длился один час две минуты.
Во втором круге соперницами Людмилы Киченок и Елены Остапенко станут Петра Мартич и американка Шелби Роджерс.
Ранее первый раунд Australian Open в парном разряде прошел украинский дуэт Марты Костюк и Даяны Ястремской.
Australian Open, первый круг, парный разряд
Людмила Киченок (Украина)/Алена Остапенко (Латвия) — Виктория Голубич (Швейцария)/Жиль Тайкманн (Швейцария) — 6:3, 6:1
Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.
Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.