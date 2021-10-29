Украинка Калинина вылетела с турнира в Румынии

Украинка Ангелина Калинина проиграла эстонке Анетт Контавейт в 1/4 финала турнира WTA в Клуж-Напоке.



В матче с 14-й ракеткой мира, который продлился час и три минуты, Ангелина подала один эйс и реализовала один из четырех брейкпоинтов.

В полуфинале вторая сеяная Контавейт сыграет с Ребеккой Петерсон, которая сегодня выбила из турнира Лесю Цуренко.

WTA. Клуж-Напока. 1/4 финала

Ангелина Калинина (Украина, 8) — Анетт Контавейт (Эстония, 2) — 0:2 (3:6, 1:6)

Контавейт претендует на последнюю, восьмую путевку на Итоговый турнир WTA, который в ноябре примет мексиканская Гвадалахара.

Также Марта Костюк сыграет с чемпионкой US Open Радукану.



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