Украинка Калинина вылетела с турнира в Румынии

Украинка Ангелина Калинина проиграла эстонке Анетт Контавейт в 1/4 финала турнира WTA в Клуж-Напоке.
В матче с 14-й ракеткой мира, который продлился час и три минуты, Ангелина подала один эйс и реализовала один из четырех брейкпоинтов.
В полуфинале вторая сеяная Контавейт сыграет с Ребеккой Петерсон, которая сегодня выбила из турнира Лесю Цуренко.
WTA. Клуж-Напока. 1/4 финала
Ангелина Калинина (Украина, 8) — Анетт Контавейт (Эстония, 2) — 0:2 (3:6, 1:6)
Контавейт претендует на последнюю, восьмую путевку на Итоговый турнир WTA, который в ноябре примет мексиканская Гвадалахара.
Также Марта Костюк сыграет с чемпионкой US Open Радукану.
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