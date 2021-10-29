Фрибет 3000 UAH
Ястремская — Паолини Петерсон — Цуренко Ураган — Личени
  1. Главная
  2. Новости спорта
  3. Теннис

Украинка Калинина вылетела с турнира в Румынии

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
29.10.2021
17:56
Новость
Теннис

Украинка Ангелина Калинина проиграла эстонке Анетт Контавейт в 1/4 финала турнира WTA в Клуж-Напоке.

В матче с 14-й ракеткой мира, который продлился час и три минуты, Ангелина подала один эйс и реализовала один из четырех брейкпоинтов.

В полуфинале вторая сеяная Контавейт сыграет с Ребеккой Петерсон, которая сегодня выбила из турнира Лесю Цуренко.

WTA. Клуж-Напока. 1/4 финала

Ангелина Калинина (Украина, 8) — Анетт Контавейт (Эстония, 2) — 0:2 (3:6, 1:6)

Контавейт претендует на последнюю, восьмую путевку на Итоговый турнир WTA, который в ноябре примет мексиканская Гвадалахара.

Также Марта Костюк сыграет с чемпионкой US Open Радукану.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Украинка Цуренко выиграла стартовый матч на турнире в Румынии
Украинка Цуренко выиграла стартовый матч на турнире в Румынии
Цуренко обыграла россиянку на турнире в Румынии и вышла в четвертьфинал
Цуренко обыграла россиянку на турнире в Румынии и вышла в четвертьфинал
Цуренко в трехсетовом триллере проиграла в Румынии
Цуренко в трехсетовом триллере проиграла в Румынии

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.

79
3000 UAH Получи бонус
Начать играть
Теги:
Рейтинг:
0
Комментарии
Нет комментариев. Будьте первым!

Недавние статьи