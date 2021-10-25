Украинка Калинина разгромила соперницу в первом круге турнира в Румынии

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№59 в рейтинге WTA) уверенно провела матч первого круга турнира в румынской Клуж-Напоке.

Наша спортсменка в двух сетах справилась с представительницей Нидерландов Лесли Паттинамой-Керкхове (№152 в рейтинге WTA), отдав сопернице только два гейма — 6:1, 6:1. Ангелине Калининой потребовалось 64 минуты, чтобы завершить матч в свою пользу.

Ранее украинка Леся Цуренко не смогла пробиться в четвертьфинал турнира «Кубок Кремля» в Москве.

Также Элина Свитолина похвасталась фотографиями своего нового дорого автомобиля.

Турнир WTA в Клуж-Напоке, первый круг

Ангелина Калинина (Украина) — Лесли Паттинамой-Керкхове (Нидерланды) — 6:1, 6:1

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