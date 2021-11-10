Украинка Калинина проиграла россиянке на турнире в Австрии

Украинка Ангелина Калинина (№52 в рейтинге WTA) не смогла далеко продвинуться по сетке турнира в австрийском Линце.

Во втором круге наша теннисистка уступила россиянке Веронике Кудерметовой (№32 в рейтинге WTA) в трех сетах — 6:4, 4:6, 2:6. В общей сложности матч продолжался два часа шесть минут. Калининой удалась только одна подача навылет, в то же время украинка допустила шесть двойных ошибок.

Ранее состоялась жеребьевка итогового турнира WTA, который состоится в мексиканской Гвадалахаре. Напомним, что лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина не смогла на него квалифицироваться впервые с 2016 года.

Турнир в Линце (Австрия)

Ангелина Калинина (Украина) — Вероника Кудерметова (Россия) — 6:4, 4:6, 2:6

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