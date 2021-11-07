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Украинка Калинина победила на турнире в Нанте

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
07.11.2021
15:35
Новость
Теннис

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№57 WTA) одержала победу над француженкой Осеан Доден (№97 WTA) на турнире ITF в Нанте.

Матч длился 1 час 17 минут. Первый сет украинка выиграла со счетом 7:6. Осеан Доден не смогла доиграть матч и снялась после первой подачи второго сета.

Отметим, что это уже пятая победа в турнирах ITF для 24-летней украинки в этом сезоне.

По итогам турнира Калинина поднимется на 52-ю позицию в рейтинге WTA – это лучший результат в ее карьере.

Также украинец Захареев стал чемпионом мира, победив в финале боксера из России.

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