Украинка Гунько заняла последнее место в первых заездах на монобобе

На Олимпиаде в Пекине начались соревнования в монобобе среди женщин.

Олимпийскую сборную Украины в этой дисциплине представляет Лидия Гунько. В первом заезде она показала 18-й результат, а после второго заезда опустилась на последнее 20-е место с отставанием в 5,08 секунды от лидера.

Промежуточное первое место занимает американка Кейли Хамфрис. Второй результат показала представительница Канады Кристин де Брюин, третий — немка Лаура Нолти.

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