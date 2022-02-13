Украинка Гунько заняла последнее место в первых заездах на монобобе

На Олимпиаде в Пекине начались соревнования в монобобе среди женщин.
Олимпийскую сборную Украины в этой дисциплине представляет Лидия Гунько. В первом заезде она показала 18-й результат, а после второго заезда опустилась на последнее 20-е место с отставанием в 5,08 секунды от лидера.
Промежуточное первое место занимает американка Кейли Хамфрис. Второй результат показала представительница Канады Кристин де Брюин, третий — немка Лаура Нолти.
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