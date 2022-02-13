Фрибет 3000 UAH
Олимпиада в Пекине 2022 Биатлон, гонки преследования: где смотреть Биатлон, гонки преследования: ставки «Шахтёр» Д — «Мариуполь»: где смотреть
  1. Главная
  2. Новости спорта
  3. Олимпиада

Украинка Гунько заняла последнее место в первых заездах на монобобе

Игорь Яслик
Игорь Яслик
13.02.2022
10:30
Новость
Олимпиада

На Олимпиаде в Пекине начались соревнования в монобобе среди женщин.

Олимпийскую сборную Украины в этой дисциплине представляет Лидия Гунько. В первом заезде она показала 18-й результат, а после второго заезда опустилась на последнее 20-е место с отставанием в 5,08 секунды от лидера.

Промежуточное первое место занимает американка Кейли Хамфрис. Второй результат показала представительница Канады Кристин де Брюин, третий — немка Лаура Нолти.

Обо всех новостях, расписании и трансляциях соревнований в Пекине вы можете узнавать в нашем специальном разделе.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Украинские спортсмены сделали официальное заявление на Олимпиаде в Пекине
Украинские спортсмены сделали официальное заявление на Олимпиаде в Пекине
«Костюк умеет работать с молодежью». Ващук — о юношах «Динамо», Супряге, Миколенко и футзалистах
«Костюк умеет работать с молодежью». Ващук — о юношах «Динамо», Супряге, Миколенко и футзалистах
Украинка Новосад пропустит соревнования по лыжной акробатике
Украинка Новосад пропустит соревнования по лыжной акробатике

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.

Теги:
Рейтинг:
0
Комментарии
Нет комментариев. Будьте первым!

Недавние статьи