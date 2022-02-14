Украинка Гунько стала 20-й в монобобе на Олимпиаде

На Олимпиаде в Пекине прошли соревнования в женском монобобе. Украинка Лидия Гунько стала 20-й из 20 спортсменов. Победила американка Кайли Хамфрис.



Олимпиада-2022. Пекин (Китай). Монобоб. Женщины

1. Кайли Хамфрис (США) – 4.19,27

2. Элана Мейерс (США) – 1,54

3. Кристин де Брюин (Канада) – 1,76

4. Лаура Нольте (Германия) – 2,06

5. Бриана Уокер (Австралия) – 2,19

6. Хуай Минмин (Китай) – 3,31

20. Лидия Гунько (Украина) – 9,83

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