Украинка Гунько стала 20-й в монобобе на Олимпиаде

На Олимпиаде в Пекине прошли соревнования в женском монобобе. Украинка Лидия Гунько стала 20-й из 20 спортсменов. Победила американка Кайли Хамфрис.
Олимпиада-2022. Пекин (Китай). Монобоб. Женщины
1. Кайли Хамфрис (США) – 4.19,27
2. Элана Мейерс (США) – 1,54
3. Кристин де Брюин (Канада) – 1,76
4. Лаура Нольте (Германия) – 2,06
5. Бриана Уокер (Австралия) – 2,19
6. Хуай Минмин (Китай) – 3,31
20. Лидия Гунько (Украина) – 9,83
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