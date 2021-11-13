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Украинка Гребеножко стала чемпионкой мира по самбо

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
13.11.2021
22:37
Новость
Единоборства

Украинская самбистка Юлия Гребеножко выиграла золото чемпионата мира по самбо, который проходит в Ташкенте.

В весе 65 кг в финале она победила Ажар Салыкову из Казахстана.

Это первая золотая медаль 26-летней Гребеножко на чемпионатах мира.

Также среди мужчин бронзовую медаль завоевал украинец Дмитрий Стеценко, который выступает в категории 88 кг.

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