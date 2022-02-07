Украинка Джима финишировала в десятке лучших женской индивидуальной гонки на Олимпиаде

Завершилась женская индивидуальная гонка на соревнованиях по биатлону на Олимпиаде в Пекине.

Украину в этой дисциплине представляли три спортсменки. К сожалению, Валентина Семеренко, для которой это уже пятая по счету Олимпиада, прекратила гонку уже после второго огневого рубежа.

Серьезное достижение покорилось украинке Ирине Петренко, которая не допустила в стрельбе ни одного промаха. Также точными оказались все выстрелы у представительницы Дании Астри Слеттемарк.



Идеальная стрельба позволила Ирине Петренко финишировать на 11-м месте. Лучший результат среди украинок показала Юлия Джима, которая стала десятой.

Золотую медаль в индивидуальной гонке выиграла немка Дениз Херманн. Она опередила на 9,4 секунды серебряного призера француженку Аньес Шевалье-Буше. Бронза досталась представительнице Норвегии Марте Улсбю-Ройселанн.

Ранее Анастасия Меркушина прибыла на Олимпиаду на замену заболевшей коронавирусом Дарье Блашко.

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