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Украинка Александра Яковенко завоевала две медали на ЧЕ по бразильскому джиу-джитсу

Игорь Яслик
Игорь Яслик
22.02.2022
10:31

В своей категории спортсменка завоевала золото, а в абсолютном дивизионе — бронзу.

Синий пояс Александра Яковенко — одна из самых ярких представительниц бразильского джиу-джитсу в Украине. В свои 16 лет Александра является чемпионкой мира, многократной победительницей чемпионатов Украины и амбассадоркой украинской Лиги TMS. 

20 февраля Александра представляла свою страну на чемпионате Европы самой престижной федерации IBJJF. Девушка провела два поединка и одержала в них досрочные победы, завоевав золото в категории «юниоры / синие пояса». После этого Александра заявилась в абсолютный дивизион, где ее ждали более тяжёлые соперницы и забрала бронзовую медаль. 

«Когда я только начала выступать, я смотрела, как борются юниоры на чемпионате Европы IBJJF. И очень ждала возраста, когда тоже смогу здесь выступить. В категорию «юниоры» я попала в прошлом году, но из-за пандемии чемпионат был отменен. И в этом году, наконец-то, моя мечта сбылась».

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