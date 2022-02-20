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Украинец Журавлев проведет бой по правилам К-1: известно имя соперника

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
20.02.2022
18:54

Украинский кикбоксер Павел Журавлев проведет следующий бой 19 марта на турнире Mahatch против бразильца Джоната Диниза.

Поединок пройдет по правилам K-1. Мероприятие запланировано в киевском Дворце Спорта. Также в турнире примет участие украинец Сергей Адамчук.

Добавим, что Журавлев должен был провести бой на турнире FEA Kickboxing 13 ноября, но снялся с него из-за коронавируса.

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