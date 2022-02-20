Украинец Журавлев проведет бой по правилам К-1: известно имя соперника

20.02.2022
18:54
Украинский кикбоксер Павел Журавлев проведет следующий бой 19 марта на турнире Mahatch против бразильца Джоната Диниза.
Поединок пройдет по правилам K-1. Мероприятие запланировано в киевском Дворце Спорта. Также в турнире примет участие украинец Сергей Адамчук.
Добавим, что Журавлев должен был провести бой на турнире FEA Kickboxing 13 ноября, но снялся с него из-за коронавируса.
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