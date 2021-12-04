Украинец завоевал золотую медаль на юниорском ЧМ по прыжкам в воду

Украинские прыгуны в воду выиграли две медали на юниорском чемпионате мира по прыжкам в воду, который проходит в Киеве.



18-летний Даниил Коновалов выиграл золотую медаль в прыжках с трехметрового трамплина. Украинец разделил золото с бразильцем Каваном Фигейреду Перейрой, набрав с ним одинаковое количество баллов (532,6).

16-летняя Ксения Байло выиграла бронзовую медаль в прыжках с метрового трамплина. Украинка набрала 332,35 балла, уступив только спортсменкам из Германии и Италии.

Коновалов и Байло впервые выиграли медали на чемпионатах мира и принесли Украине первые награды на нынешнем первенстве.

Юниорский чемпионат мира в Киеве завершится 9 декабря.

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.