Украинец завоевал титул IBF Inter-Continental

Украинский боксер полусреднего веса Карен Чухаджян (19-1, 9 КО) победил британца Райана Мартина (14-2-1, 6 КО) на вечере бокса Facher Sport Management в немецком Карлсруэ.

25-летний украинец добыл победу над своим соперником техническим нокаутом в восьмом раунде. Чухаджян стал обладателем титула IBF Inter-Continental.

Чухаджян до поединка с Мартином в последний раз дрался в июле прошлого года, победив Роберто Арриасу из Никарагуа.

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