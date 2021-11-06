Украинец Захареев стал чемпионов мира, одолев в финале боксера из России

В столице Сербии Белграде в субботу, 6 ноября, состоятся заключительные поединки XXI чемпионата мира-2021 по боксу среди мужчин.

Финальные бои пройдут в шести весовых категориях, в одной из которых выступал украинец Юрий Захареев.

В решающем поединке за «золото» в категории до 71 кг Захареев встретился с россиянином Вадимом Мусаевым. В итоге украинец одержал яркую победу, единогласным решением судей.

Добавим, что 19-летний украинец Юрий Захареев выступает в весовой категории до 71 килограмма.

Захареев стал единственным представителем Украины, сумевшим дойти до финала. Его золотая награда – первая для Украины на Чемпионатах мира 2017 года, когда планетарное первенство выиграл Александр Хижняк.



На счету Захареева 15 побед в любительском боксе (одна – нокаутом) и ни одного поражения. Он является действующим чемпионом мира среди молодежи.

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