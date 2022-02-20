Украинец забил роскошный гол в матче чемпионата Венгрии

В одном из матчей 21 тура чемпионата Венгрии играли «Кишварда» и «Пакш», которые в итоге расписали результативную ничью 3:3. Один из голов забил украинский защитник «Кишварды» Богдан Мельник.



Он на 12-й минуте роскошным ударом в девятку сделал счет 2:0, но затем «Пакш» забил трижды подряд. Ничью «Кишварда» спасла благодаря точному удару Асани на 75-й минуте.

Отметим, что за «Кишварду» в этом матче, кроме Мельника, сыграли украинцы Антон Кравченко и Виктор Гей. А Артем Одинцов просидел весь матч в запасе.

Богдан Мельник выступает за «Кишварду» с 2017-го года. Для него это третий гол в сезоне. В Украине Мельник выступал за полтавскую «Ворсклу».

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