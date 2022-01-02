Украинец Выхрист в скандальном бою победил грузина Киладзе нокаутом

Украинский боксер Виктор Выхрист (рекорд 9-0, 7 побед нокаутом), выступающий в супертяжелом дивизионе, выиграл бой у грузина Яго Киладзе (рекорд 26-6-1, 18 побед нокаутом).

Поединок прошел в Голливуде на арене Seminole Hard Rock Hotel and Casino.

Уже в первом раунде Выхрист дважды послал оппонента в нокдаун. В то же время сам украинец тоже побывал в нокдауне – впервые в карьере.

Во втором раунде Киладзе еще раз отправил украинца на канвас. Выхрист оправился от удара и завершил бой нокаутом в свою пользу. Киладзе смог подняться, но рефери завершил поединок досрочно.

Ранее ожиданиями от боя с Киладзе поделился менеджер Виктора Выхриста.

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