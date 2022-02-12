Украинец вошел в символическую сборную Евро-2022 по футзалу

Голкипер сборной Украины по футзалу Кирилл Цыпун вошел в символическую сборную Евро-2022. Лучшим игроком футзального Евро признан португалец Зики. В шести матчах турнира он забил три мяча и сделал три ассиста.

Символическая сборная Евро-2022 по футзалу: Кирилл Цыпун (Украина) — Серхио Лосано (Испания), Дуглас Жуниор (Казахстан), Сергей Абрамов (Россия), Зики (Португалия).

В группе сине-желтые разгромили Сербию (6:1) и проиграли Нидерландам (2:3) и Португалии (0:1), после чего победили Казахстан (5:3) в 1/4 финала.

В полуфинале Украина проиграла России (2:3), а в матче за третье место на Евро уступила Испании (1:4).

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