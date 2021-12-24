Украинец Вернидуб продлил контракт с «Шерифом»

«Шериф» по достоинству оценил успешную работу Юрия Вернидуба.

Тираспольский клуб заключил новый контракт с украинским тренером до конца 2024 года. Вернидуб занял эту должность в декабре 2020 года после увольнения из солигорского «Шахтера». Он привел «Шериф» к очередному титулу чемпиона Молдавии, а также впервые в истории клуба из Приднестровья пробился в групповой этап Лиги чемпионов, выбив по пути такие команды, как загребское «Динамо» и «Црвена Звезда».

В самой группе «Шериф» набрал семь очков. Тираспольская команда сенсационно обыграла в Мадриде «Реал» (2:1). Также «Шериф» добыл четыре очка в матчах с донецким «Шахтером» — 2:0 дома, 1:1 в гостях.

С третьего места в группе чемпион Молдавии попал в раунд плей-ин Лиги Европы, где встретится с португальской «Брагой».

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