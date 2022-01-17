Украинец Тащи покинул ведущий корейский клуб

Украинскому нападающему Борису Тащи в очередной раз придется искать новую команду.

28-летний футболист уходит из «Пхохан Стилерз», сообщает официальный сайт корейского клуба. Тащи выступал за эту команду с марта 2021 года. Он сыграл за «Пхохан» во всех турнирах 28 матчей, в которых забил четыре гола и сделал три ассиста. «Стилерз» неудачно провели минувший чемпионат, заняв девятое место. Команда нуждается в обновлении.

Тащи является воспитанником «Черноморца». Ранее он выступал за латвийский «Олимп», вторые команды московского «Динамо» и «Говерлы», немецкие «Штутгарт», «Дуйсбург» и «Санкт-Паули», а также за чешскую «Зброёвку».

Ранее наш сайт сообщал, что украинский вратарь ушел из шведской «Эскильстуны».

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