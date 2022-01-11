Украинец Стаховский сошел с дистанции после первого матча квалификации Australian Open

Сергей Стаховский (№220 в рейтинге ATP) не смог пробиться в основную сетку турнира «Большого шлема» Australian Open.
Украинский теннисист в первом матче квалификации соревнования проиграл в двух сетах представителю США Джеффри-Джону Вульфу (№174 в рейтинге ATP) — 3:6, 4:6. Поединок длился один час 22 минуты. Стаховскому не помогло то, что он сделал четыре эйса и не допустил ни одной двойной ошибки.
Ранее Сергей Стаховский высказался по поводу ситуации, которая возникла с Новаком Джоковичем в Австралии.
Также стало известно, что первой ракетке мира и девятикратному чемпиону Australian Open грозит тюремный срок.
Australian Open, квалификация
Сергей Стаховский (Украина) — Джеффри Джон Вульф (США) — 3:6, 4:6
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