Украинец Шмуратко вошел в топ-25 соревнований по фигурному катанию на Олимпиаде

На Олимпиаде в Пекине завершилась произвольная программа в соревнованиях по фигурному катанию среди мужчин, по итогам стали известны призеры.
Золотую медаль выиграл представитель США Нейтан Чен с результатом 332,6 балла. Серебро досталось японцу Юме Кагиями (310,05 балла), бронзовая награда у еще одного японца Шомы Уно (293,00 балла).
Украину в этом виде программы представлял Иван Шмуратко. Наш фигурист с результатом 205,76 балла занял 24-е место. Напомним, что Шмуратко уже во время Олимпиады смог вылечиться от коронавируса.
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