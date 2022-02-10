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Украинец Шмуратко вошел в топ-25 соревнований по фигурному катанию на Олимпиаде

Игорь Яслик
Игорь Яслик
10.02.2022
10:19
Новость
Другие
Фигурное катание

На Олимпиаде в Пекине завершилась произвольная программа в соревнованиях по фигурному катанию среди мужчин, по итогам стали известны призеры.

Золотую медаль выиграл представитель США Нейтан Чен с результатом 332,6 балла. Серебро досталось японцу Юме Кагиями (310,05 балла), бронзовая награда у еще одного японца Шомы Уно (293,00 балла).

Украину в этом виде программы представлял Иван Шмуратко. Наш фигурист с результатом 205,76 балла занял 24-е место. Напомним, что Шмуратко уже во время Олимпиады смог вылечиться от коронавируса.

Обо всех новостях, расписании и трансляциях соревнований в Пекине вы можете узнавать в нашем специальном разделе.

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