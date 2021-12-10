Украинец Сачко вышел в полуфинал турнира в Форли

10 декабря в рамках четвертьфинала челленджера в итальянском Форли украинский теннисист Виталий Сачко переиграл американца Макса Кресси, который на прошлом US Open сенсационно победил бронзового медалиста Олимпиады Пабло Карреньо-Бусту.



Сачко выиграл у Кресси со счетом 2:0, победив в обоих сетах на тай-брейке.

Теперь Виталий сыграет в полуфинале турнира в Италии.

Форли. Челленджер. Четвертьфинал

Кресси (США) – Сачко (Украина) – 0:2 (6:7, 6:7)

Также впервые в истории две украинки вошли в топ-3 на Кубке по мира по фристайлу.

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