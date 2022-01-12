Украинец Сачко проиграл в квалификации Australian Open

Украинский теннисист Виталий Сачко не сумел пробиться в финал квалификации Australian Open.



В полуфинале отбора украинец уступил сербу Николе Милоевичу. Второй сет Сачко проиграл на тай-брейке.

Для Сачко это было первое выступление в квалификации турнира Большого Шлема. В стартовом матче Виталий на отказе прошел бельгийца Зизу Бергса.

В первом раунде квалификации Открытого чемпионата Австралии вылетели еще два украинца — Сергей Стаховский и Илья Марченко.

ATP. Australian Open. Квалификация. 1/2 финала

Виталий Сачко (Украина) — Никола Милоевич (Сербия, 15) — 0:2 (3:6, 6:7(4))

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