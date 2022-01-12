Украинец Сачко проиграл в квалификации Australian Open

Украинский теннисист Виталий Сачко не сумел пробиться в финал квалификации Australian Open.
В полуфинале отбора украинец уступил сербу Николе Милоевичу. Второй сет Сачко проиграл на тай-брейке.
Для Сачко это было первое выступление в квалификации турнира Большого Шлема. В стартовом матче Виталий на отказе прошел бельгийца Зизу Бергса.
В первом раунде квалификации Открытого чемпионата Австралии вылетели еще два украинца — Сергей Стаховский и Илья Марченко.
ATP. Australian Open. Квалификация. 1/2 финала
Виталий Сачко (Украина) — Никола Милоевич (Сербия, 15) — 0:2 (3:6, 6:7(4))
Также украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала о предложения от других стран о смене гражданства.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.
Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.