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Украинец Романчук завоевал бронзу на чемпионате мира по плаванию

Игорь Яслик
Игорь Яслик
21.12.2021
18:41
Новость

Украинец Михаил Романчук стал призером на дистанции 1500 метров вольным стилем на чемпионате мира по плаванию на короткой воде, который проходит в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты).

Наш спортсмен показал результат 14.11,47 минуты в финальном заплыве, чего хватило для бронзовой медали. Золото взял Флориан Велльброк. Со временем 14.06,88 немецкий пловец установил мировой рекорд. Серебро досталось представителю Туниса Ахмеду Хафнауи.

Напомним, что на Олимпиаде в Токио Михаил Романчук завоевал для сборной Украины две медали — серебряную и бронзовую. Он прервал 17-летнюю серию наших пловцов без медалей на Летних Играх.

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