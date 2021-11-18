Украинец Пустовой поделился впечатлениями от успешного матча в еврокубках

Украинский центровой испанского клуба «Гран Канария» Артем Пустовой дал комментарий после матча против «Бурсаспора» (85:74) в рамках пятого тура баскетбольного Еврокубка.
«Это была важная игра для нас. Мы столкнулись с тремя кадровыми потерями. Стараемся играть сплоченно, как команда. Мы хорошо сыграли в этом матче. Каждая игра очень важна. Мы должны продолжать работать, прогрессировать день ото дня и заканчивать матчи как можно лучше. На площадке мы были единым целым, помогали друг другу. Мы хорошо играли в командный баскетбол и выиграли, а это главное», — сказал Пустовой.
Украинец провел хороший матч, он набрал 20 очков и сделал семь подборов.
Также данк Артема Пустового был признан лучшим в игровом дне Еврокубке.
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