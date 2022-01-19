Украинец проведет премьерный бой в UFC в США

Украинский боец смешанных единоборств Игорь Потеря проведет дебютный поединок в UFC. Бой пройдет на турнире UFC 272 в Лас-Вегасе 5 марта, сообщает undefeatedua.

Соперником Потери станет Николае Негумерян.

25-летний Потеря добыл 19 побед в ММА и потерпел два поражения. Он чемпион WWFC в весовой категории до 93 кг.

28 сентября 2021 года Игорь Потеря завоевал контракт с крупнейшим мировым ММА-промоушеном UFC, выиграв отборочный турнир Dana White's Contender Series Season 5 в Лас-Вегасе (США).

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