Украинец пробился в финал в лыжной акробатике на Олимпиаде-2022

15 февраля состоялась квалификация в лыжной акробатике на Олимпийских играх в Пекине у мужчин. Украинский фристайлист Александр Абраменко пробился в финал соревнований.

в первом прыжке олимпийский чемпион Пхенчхана-2018 показал высокий результат 120.36. С 5-м результатом Абраменко попал в топ-6 и получил место в финале.

От Украины в этом виде программы также выступают Дмитрий Котовский и Александр Окипнюк. После неудачных первых прыжков им предстоит выполнить вторую попытку.

Напомним, что сборная Украины не смогла выступить в командных соревнованиях в акробатике из-за коронавируса у Окипнюка и Котовского, в женских стартах не участвовала Анастасия Новосад.

Фристайл. Мужчины

Акробатика

Первая квалификация

1. Ци Гуанпу (Китай) – 127,88

2. Цзя Цзунъян (Китай) – 125,67

3. Ное Рот (Швейцария) – 123,08

4. Эрик Логран (США) – 121,24

5. Александр Абраменко (Украина) – 120,36

6. Кристофер Лиллис (США) – 119,91

…

22. Александр Окипнюк (Украина) – 92,76

…

24. Дмитрий Котовский (Украина) – 73,89

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